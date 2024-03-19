Карл III провел первое мероприятие после слухов о его смерти – СМИ

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Король Великобритании Карл III провел первое мероприятие после слухов о его смерти. Он утром 19 марта встретился с ветеранами Корейской войны в честь 70-летия со дня подписания соглашения о перемирии, которое завершило конфликт между двумя странами. Об этом сказано в заявлении Букингемского дворца в соцсети X.

При этом вечером 19 марта принцесса Анна и супруга принца Эдварда Софи проведут во дворце прием от лица монарха в честь этой годовщины, уточнили в пресс-службе.

В заявлении также сказано, что около 60 тысяч солдат из Великобритании и стран Содружества наций участвовали в этом противостоянии, из них 1,1 тысячи погибли.

Днем 18 марта в некоторых СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о якобы смерти монарха. При этом в британских изданиях такой информации не было. Спустя время стало известно, что это было фейковое заявление.

Ранее в СМИ появилась информация и о плане правительства Великобритании на случай смерти короля. В него включили сведения о том, как оповестят граждан о смерти Карла III, а также полную информацию, что будет происходить в течение 10 дней после его кончины.

При этом в прошлом месяце монарх подтвердил наличие у себя онкологического заболевания. Его обнаружили во время медицинских обследований по лечению увеличенной простаты. Карл III заявлял тогда, что уже приступил к лечению. Врачи рекомендовали монарху отложить публичные мероприятия, однако он настоял на продолжении исполнении своих обязанностей.

Не так давно в СМИ стали писать о пропаже принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы".



Новости мира: Букингемский дворец опроверг информацию о смерти Карла III