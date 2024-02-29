В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Sven Simon

Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, сообщает Daily Express.

В него войдут сведения о том, как оповестят общественность о смерти монарха, а также полная информация о том, что будет происходить в течение 10 дней после его смерти и куда будет доставлен гроб короля.

Операция получила название "Менайский мост". По мнению журналистов, такое название могли выбрать в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений монарха с этим регионом.

Издание напоминает, что это не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция "Лондонский мост".

В начале февраля стало известно, что у короля Карла III онкологическое заболевание, которое было обнаружено в ходе медицинских обследований по лечению увеличенной простаты. Сообщается, что король уже приступил к лечению. На период курса по восстановлению медики посоветовали Карлу III отложить публичные мероприятия, однако монарх настоял на продолжении работы и исполнении своих государственных обязанностей.