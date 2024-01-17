Карл III временно не сможет исполнять публичные обязанности по состоянию здоровья

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Королю Великобритании Карлу III проведут медицинскую процедуру на следующей неделе. На фоне этого он временно не будет исполнять публичные обязанности, сообщается на сайте Букингемского дворца.

"Как и тысячам мужчин каждый год, королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Новообразование у Его Величества – доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры", – отмечается в сообщении.

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 2023 году. Духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника. В честь мероприятия в стране провели артиллерийский салют.

Ранее секретариат кабинета министров представил новый официальный портрет короля Великобритании Карла III для государственных учреждений. На фотографии изображен монарх, который одет в форму адмирала Королевского флота с медалями и орденами. В левой руке он держит меч, а правой опирается на стол.

Однако антимонархическое движение Republic раскритиковало трату средств на новые изображения монарха. Там заявили, что в стране есть куда направить деньги.

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