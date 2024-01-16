В Британии показали новый официальный портрет Карла III

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Секретариат кабинета министров представил новый официальный портрет короля Великобритании Карла III для государственных учреждений. Об этом сообщает телеканал Sky News.

На фотографии изображен монарх, который одет в форму адмирала Королевского флота с медалями и орденами. В левой руке он держит меч, а правой опирается на стол. Портрет был сделан фотографом Хьюго Бернаном в Виндзорском замке в 2023 году.

Заказать портрет короля Великобритании могут все госучреждения, его копию бесплатно предоставят государственным органам по всей стране.

Тем временем антимонархическое движение Republic раскритиковало трату средств на новые изображения монарха. Там заявили, что в стране есть куда направить деньги.

"В то время, когда большинство местных советов повышают налоги и сокращают государственные услуги, когда школы и больницы испытывают трудности, потратить даже 1 фунт стерлингов на эту ерунду было бы слишком много", – заявил глава антимонархического движения Грэм Смит.

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 2023 году. Духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника. В честь мероприятия в стране провели артиллерийский салют.

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