Байден несколько раз нарушил протокол на встрече с Карлом III

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Президент США Джо Байден нарушил правила этикета и протокол во время встречи с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По данным СМИ, сначала американский лидер решил взять монарха за локоть правой руки своей левой рукой. Еще одна ошибка произошла, когда Байден похлопал Карла III по спине. Такой жест расценивается в качестве большой фамильярности, сообщили авторы материала.

Согласно протоколу, короля нельзя трогать, если он не дал согласие на это. Кроме того, президент Штатов обогнал Карла III при осмотре гвардии, а после вступил в долгий диалог с военнослужащим, заставив короля ждать завершения разговора.

Ранее сообщалось, что американский лидер упал на вручении дипломов выпускникам ВВС США. 80-летний президент США споткнулся о ящик, стоящий рядом с трибуной, и смог подняться только с помощью подоспевших охранников.

Байден дважды нарушил королевский этикет на встрече с Карлом III