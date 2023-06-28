Байден вновь перепутал Украину с Ираком, комментируя недавние события в России

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Американский лидер Джо Байден, говоря о попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в России, вновь перепутал Украину с Ираком.

В беседе с представители СМИ президент США заявил, что недавние события на территории РФ должны были ослабить Владимира Путина. Однако Байден признался, что затрудняется сказать, насколько сильно мятеж мог повлиять на позицию российского лидера.

"Он очевидно проигрывает войну в Ираке. Он проигрывает войну дома и стал своего рода парией в мире. И это не только (в том, что касается. – Прим. ред.) НАТО, Евросоюза. Это и Япония", – приводит ТАСС слова президента США.

Американский лидер уже не раз путал Украину и Ирак. Аналогичный конфуз с ним случился в ноябре 2022 года, когда он посещал штат Флорида. Тогда Байден, рассуждая на тему инфляции, заявил о вооруженном конфликте между Россией и Ираком.

Также Байден часто путает между собой бывших президентов США Дональда Трампа и Бараку Обаму. Так, в начале мая действующий американский лидер, заявив в интервью о своем желании вновь бороться за пост президента, в очередной раз допустил оговорку и призвал не дать выиграть следующие выборы Обаме.

Кроме того, он назвал себя самым опытным кандидатом на должность главы государства за все время и подчеркнул, что знает больше, чем подавляющее большинство людей.



Новости мира: Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком