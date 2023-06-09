Байден назвал британского премьера Сунака президентом

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Лидер США Джо Байден назвал премьера-министра Великобритании Риши Сунака президентом на совместной конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Итак мистер презид... Мистер президент. Я только что повысил вас", – сказал Байден.

В октябре прошлого года президент США не смог правильно выговорить имя Сунака. Во время поздравления с назначением на должность председателя правительства Британии он назвал его Раши.

В июне 2023 года Байден упал на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной. Охранникам пришлось помочь Байдену подняться на ноги.

Байден споткнулся и упал на вручении дипломов выпускникам ВВС США