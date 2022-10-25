Байден не смог выговорить имя нового премьера Британии Риши Сунака

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден не смог правильно выговорить имя бывшего министра финансов и нового председателя правительства Британии Риши Сунака. Ошибку американский лидер совершил во время поздравления с назначением на должность, передает The Telegraph.

"Байден во время мероприятия в Белом доме, организованного по случаю индийского праздника Дивали, подчеркнул важность того, что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в стране", – говорится в сообщении.

В материале уточнили, что после американский лидер назвал нового главу правительства Британии "Раши Санук".

Многих пользователей возмутила подобная ошибка. Некоторые комментаторы назвали Байдена расистом и предположили, что президент США сделал это специально. Один из пользователей пошутил, что американский лидер вообще мог забыть имя нового британского премьера.

Накануне Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Король Британии Карл III передал ему мандат на формирование правительства. Глава Консервативной партии позже должен выступить с обращением к гражданам государства из премьерской резиденции.

Сунак является самым молодым премьером в Великобритании с 1812 года, а также первым премьер-министром индийского происхождения.

Новости мира: Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании

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