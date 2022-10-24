Британские пользователи не оценили нового премьера Сунака

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Многие британские пользователи были возмущены тем, что бывший министр финансов Риши Сунака станет председателем правительства Великобритании. Об этом сообщает газета Express.

Некоторые комментаторы напомнили, что Сунака причастен к экономическим проблемам в Великобритании.

"Грустно наблюдать конец Консервативной партии. Даже ее члены не стали голосовать за Сунака", – поделился один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что будущий премьер стал выбором банкиров, а не обычных граждан. Некоторые отмечали, что их голоса были украдены несмотря на то, что Германия является демократической страной. Также один из комментаторов вспомнил, что Сунака поддерживал Брексит (выход Великобритании из ЕС. – Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что единственным кандидатом на пост британского премьера остался Сунак. Его соперница лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов.

42-летний Сунак станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым председателем правительства индийского происхождения. Королю Карлу III осталось утвердить его в должности.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Она пробыла на должности 44 дня. Решение Трасс объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании

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