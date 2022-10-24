Будущий премьер Сунак поставил в приоритет единство Консервативной партии и Британии

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Бывший министр финансов и будущий премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что государству необходима стабильность, сообщает РИА Новости.

"Нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и страны, потому что это единственный способ преодоления трудностей", – отметил он.

По его словам, Великобритания в настоящее время находится в глубоком экономическом кризисе. В своей речи Сунак также поблагодарил свою предшественницу Лиз Трасс за службу в очень непростые времена.

Ранее сообщалось, что единственным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании остался Сунак. Его соперница лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов. Из-за ее решения Сунак автоматически станет новым премьером государства. Королю Карлу III осталось утвердить его в должности.

Отмечается, что Сунак станет самым молодым премьером Британии с 1812 года в возрасте 42 лет и первым председателем правительства индийского происхождения.

20 октября Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Она пробыла на должности 44 дня. Такое решение политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Борис Джонсон, который заручился поддержкой 100 депутатов для участия в выборах на должность главы британского правительства, отказался выдвигать свою кандидатуру.



Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании

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