01 ноября, 23:33Политика
Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком
Фото: depositphotos/palinchak
Президент США Джо Байден, выступая в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком. Трансляция выступления велась на канале Белого дома в YouTube.
"Инфляция – это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России", – утверждал Байден.
Потом он сразу исправился, заявив, что речь о ситуации на Украине.
Американский лидер объяснил свою оговорку тем, что думает об Ираке, так как из-за службы там умер его сын. Байден ранее допускал, что причиной развития рака у его сына могло быть воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах в Ираке.
Ранее Байден не смог выговорить имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Президент США во время поздравления нового премьера Британии отметил важность того, что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в стране. После этого он произнес имя нового премьер-министра как "Раши Санук".
До этого американский лидер оговорился, назвав Камалу Харрис президентом США. Данный инцидент произошел во время выступления Байдена по поводу ее дня рождения.
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