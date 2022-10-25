Байден оговорился, назвав Камалу Харрис президентом США

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Американский лидер Джо Байден сделал оговорку, назвав вице-президента Камалу Харрис "замечательным президентом", следует из стенограммы, которая опубликована на сайте Белого дома.

Уточняется, что данный инцидент произошел во время выступления Байдена по поводу дня рождения Харрис.

"Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. C днем рождения замечательного президента", – сказал американский лидер.

При этом он назвал неверный возраст вице-президента – 20 октября ей исполнилось 58, а не 30 лет.

Ранее Байден заблудился на лужайке Белого дома после церемонии посадки деревьев. Американский лидер сначала начал движение в одном направлении, а затем резко остановился и начал спрашивать у охраны, как пройти к Белому дому.

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