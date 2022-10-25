Байден заблудился в саду Белого дома – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заблудился на лужайке Белого дома после церемонии посадки деревьев, сообщает издание Daily Mail.

Таблоид опубликовал видеокадры, на которых американский лидер сначала начал движение в одном направлении, а затем резко остановился и начал спрашивать у охраны, как пройти к Белому дому.

"Когда охрана разворачивает Байдена и указывает ему правильное направление, он восклицает, что хотел пойти другим путем. Неловкий момент – один из многих, которые пережил президент США за последние несколько месяцев. Это свидетельствует о его ухудшающемся здоровье", – говорится в публикации.

Ранее член палаты представителей США Клаудия Тенни рассказала, что Байден был фактически отстранен от управления страной из-за когнитивных проблем. По ее словам, американский лидер в публичных выступлениях излагает тезисы, которые готовит для него его персонал. Тенни сравнила Байдена с восковой куклой, отметив, что он демонстрирует некомпетентность в работе.



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