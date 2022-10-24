В Конгрессе заявили, что Байден де-факто отстранен от управления из-за когнитивных проблем

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Президент США Джо Байден был отстранен от реального управления страной из-за когнитивных проблем. Об этом в интервью Fox News заявила член палаты представителей Соединенных Штатов Клаудия Тенни.

"Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним", – сообщила Тенни, сравнив Байдена с восковой фигурой.

По ее словам, Байден демонстрирует некомпетентность в работе. Показать свои силы в управлении государством он сможет, сдав тест на когнитивные способности, заявила Тенни.

Накануне, в преддверии выборов, Байден заявил, что население в праве беспокоиться о его состоянии здоровья. Слова президента США были сказаны на фоне напоминаний журналистов MSNBC о возрасте Байдена. Сам Байден назвал лучшим способом получения информации о его состоянии наблюдение.

До этого Байден "заблудился" на сцене во время своего выступления в Питтсбурге. Американский лидер не мог найти выход со сцены.

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