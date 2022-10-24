15:41Политика
Байден заявил, что общественность вправе беспокоиться о его здоровье
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Джой Байден в преддверии новых выборов заявил, что граждане страны вправе переживать по поводу здоровья президента. Об этом сообщает "Правда.ру".
Журналисты MSNBC напомнили о возрасте Байдена и возможном ухудшении его самочувствия и спросили, стоит ли американцам за него голосовать.
"Лучший способ вынести суждение – это понаблюдать за мной. Завтра я могу заболеть или умереть…" – ответил американский лидер.
Ранее в октябре СМИ сообщили об инциденте с Джо Байденом, который "заблудился" на сцене во время своего выступления в Питтсбурге. После своей речи американский президент не сумел найти выход со сцены, в результате чего несколько раз в растерянности прошел по помосту.
Байден заявил о планах вновь участвовать в президентских выборах
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