Байден заявил, что общественность вправе беспокоиться о его здоровье

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джой Байден в преддверии новых выборов заявил, что граждане страны вправе переживать по поводу здоровья президента. Об этом сообщает "Правда.ру".

Журналисты MSNBC напомнили о возрасте Байдена и возможном ухудшении его самочувствия и спросили, стоит ли американцам за него голосовать.

"Лучший способ вынести суждение – это понаблюдать за мной. Завтра я могу заболеть или умереть…" – ответил американский лидер.

Ранее в октябре СМИ сообщили об инциденте с Джо Байденом, который "заблудился" на сцене во время своего выступления в Питтсбурге. После своей речи американский президент не сумел найти выход со сцены, в результате чего несколько раз в растерянности прошел по помосту.



Байден заявил о планах вновь участвовать в президентских выборах

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