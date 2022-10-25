Наследный принц Саудовской Аравии ставит под сомнения умственные способности Байдена – СМИ

Фото: depositphotos/palinchak

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеивает президента Соединенных Штатов в частных беседах и ставит под сомнение его умственные способности. Об этом со ссылкой на источники в саудовском правительстве сообщает издание The Wall Street Journal.

"Наследный принц Саудовской Аравии <...> сказал советникам, что господин Байден не произвел на него впечатления еще со времен, когда тот был вице-президентом [в администрации Барака Обамы]", – говорится в публикации.

Журналисты издания также указывают, что Байден более года отказывался общаться с принцем Мухаммедом, а во время их встрече в Джидде в июле этого года саудовские должностные лица почувствовали, что президент США не хотел присутствовать на этой встрече и не был заинтересован в политических дискуссиях с Саудовской Аравией.

Также указывается, что принц Мухаммед предпочитал контактировать с предшественником действующего президента Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Специализирующийся на Ближнем Востоке американский эксперт Эрон Дэвид Миллер заявил изданию, что между Вашингтоном и Эр-Риядом практически не осталось доверия. Ростом напряженности между некогда близкими партнерами, по мнению аналитика, стала именно личная неприязнь между саудовским кронпринцем и Байденом.

Ранее член палаты представителей США Клаудия Тенни заявила, что Байден был фактически отстранен от реального управления страной из-за когнитивных проблем. По ее словам, американский лидер демонстрирует некомпетентность в работе.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!