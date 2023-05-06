Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за все время

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Президент США Джо Байден, заявивший о своем желании бороться за пост лидера страны, сообщил, что считает себя самым опытным претендентом на эту роль за все время. Об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC.

"Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей, и у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост", – заявил Байден.

Он также выразил мнение, что доказал на посту президента свою честность и эффективность и заявил, что ему удалось набраться "чертовски много мудрости".

В случае, если Байден будет переизбран, то в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

Его оппонент на выборах, бывший президент США Дональд Трамп, во время предвыборного митинга высмеял Байдена за его неловкие моменты с потерей ориентации в пространстве во время публичных выступлений.

"Я выдвигаюсь в президенты... Куда? Куда мне идти? Я хочу выйти. Мне сюда?", – спародировал поведение Байдена Трамп.



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