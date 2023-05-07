На коронации Карла III заметили фигуру, похожую на смерть с косой – СМИ

Фото: youtube.com/Daily Mail

Во время церемонии коронации Карла III в Лондоне в Великобритании была замечена фигура, похожая на смерть с косой. Об этом сообщает Daily Mail.

"Каждая большая вечеринка привлекает незваных гостей, но фанаты королевской семьи пошутили, что заметили ангела смерти собственной персоной в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла", – следует из материала издания.

Персонаж, попавший на видеокадры, был одет в черный плащ с капюшоном. В руках неизвестный держал нечто похожее на косу. Один из пользователей назвал физическую сущность смертью.

Коронация Карла III состоялась накануне в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Предполагалось, что стоимость подобного мероприятия обойдется властям в 63–125 миллионов долларов. В момент коронации в аббатстве присутствовали 2,2 тысячи гостей.



В Лондоне состоялась церемония коронации Карла III