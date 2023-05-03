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13:58

В мире

Исследование показало, что молодые британцы не интересуются королевской семьей

Фото: AP Photo/Jonathan Brady/Pool Photo via AP

Молодые британцы не интересуются королевской семьей в преддверии коронации короля Карла III, сообщает BBC со ссылкой на опрос YouGov.

Исследование показало, что 78% британцев в возрасте от 18 до 24 лет не проявляют интереса к королевской семье. Аналогичное мнение выразили 64% жителей Великобритании в возрасте от 25 до 49 лет. Доля безразличных к делам короны среди британского населения в возрасте от 50 до 64 лет составила 53%. Среди британцев 65 лет и старше только 42% не следят за монархией.

Кроме того, по данным опроса, небелые британцы интересуются монархией меньше, чем белые.

При этом более половины жителей Великобритании (54%) выразили удовлетворение королевской семьей с учетом тех денег, которые выделяет народ на ее содержание.

Торжественная церемония коронации Карла III пройдет 6 мая. На нее потратят 100 миллионов фунтов стерлингов. При этом на мероприятии будет в 7 раз меньше гостей, чем на коронации Елизаветы II. На церемонию отказались приехать многие мировые лидеры, включая президента США Джозефа Байдена.

Стали известны подробности коронации Карла III

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