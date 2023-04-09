Отказ Байдена прилететь на коронацию Карла III будет "ударом в спину" Британии – СМИ

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Отказ президента Соединенных штатов Джо Байдена прилететь на коронацию британского короля Карла III будет ударом в спину Великобритании, пишет газета Express.

В материале сказано, что Байден 11 апреля посетит Северную Ирландию в Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному конфликту в регионе. Однако лидер США отказался от посещения церемонии коронации Карла III, которая намечена на май.

В издании уточнили, что британский парламент от Консервативной партии расстроился, узнав о решении Байдена. Кроме того, они считают, что Байден таким образом "ударил ножом в спину" Лондона. Депутаты считают, что президент Соединенных Штатов этим действием пренебрег отношениями с Великобританией.

Ранее сообщалось, что первая леди США Джилл Байден может посетить коронацию британского короля Карла III вместо американского президента. Согласно информации источника, близкого к администрации Байдена, зарубежные поездки отнимают довольно много сил у президента США ввиду его возраста.



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