Первая леди США может посетить коронацию Карла III вместо Джо Байдена – СМИ

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Первая леди США Джилл Байден может посетить коронацию британского короля Карла III вместо американского президента. Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на источник, близкий к администрации Байдена.

Согласно его информации, зарубежные поездки отнимают довольно много сил у президента США ввиду его возраста. К тому же у Байдена уже запланирован визит в Ирландию в апреле. В связи с этим сотрудники администрации стараются отговорить американского лидера от двух перелетов через Атлантический океан подряд.

Планируется, что коронация Карла III и его супруги Камиллы состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Ранее стало известно, что выступать на коронации Карла III отказался целый ряд знаменитых исполнителей. В их числе британские певцы Гарри Стайлс, Элтон Джон, Эд Ширан и Робби Уильямс, певица Адель, а также поп-группа Spice Girls. Причиной своих отказов они назвали плотный рабочий график.

До этого СМИ сообщали, что Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах. Ежегодная поездка на горнолыжный курорт Клостерс в Швейцарии стала традицией для британского короля. Однако в этом году Карл III решил отказаться от этого, чтобы не заболеть, не травмироваться и избежать нежелательной критики перед коронацией.

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