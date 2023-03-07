Кайли Миноуг отказалась выступать на коронации Карла III

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Австралийская певица Кайли Миноуг отказалась выступать на коронации короля Карла III, которая должна состояться в мае этого года в Виндзорском замке. Об этом пишет The Mirror.

Как объяснил представитель певицы, та не сможет присутствовать на мероприятии, поскольку в это время будет находиться за пределами Великобритании.

Отмечается, что Миноуг в прошлом неоднократно выступала на мероприятиях королевской семьи. В частности, в 2018 году она приняла участие в концерте по случаю 92-летия ныне покойной королевы Елизаветы II.

Ранее выступать на коронации Карла III отказался целый ряд других знаменитых исполнителей. В их числе британские певцы Гарри Стайлс, Элтон Джон, Эд Ширан и Робби Уильямс, певица Адель, а также поп-группа Spice Girls. Причиной своих отказов они назвали плотный рабочий график.



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