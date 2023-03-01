Принц Гарри и его жена лишились коттеджа Фрогмор после выхода скандальных мемуаров – СМИ

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Британский король Карл III лишил своего сына принца Гарри и его жену Меган Маркл коттеджа Фрогмор, расположенного в Виндзоре. Это связано со скандальными мемуарами "Запасной", передает газета Sun со ссылкой на источник.

"Букингемский дворец выдал уведомление о выселении пары, проживающей в США, когда мир содрогнулся из-за неслыханных нападок Гарри на королевскую семью... Это оставит их без дома в Великобритании", – поделилась газета.

По данным издания, супруги уже думают о своих дальнейших действиях, ведь им осталось вывести вещи из коттеджа и отправить их в США. Уточняется, что ключи от дома уже передали принцу Эндрю, утратившему многие титулы в связи с обвинениями в изнасиловании.

Он также лишился своих покоев в Букингемском дворце. По словам источника газеты, это означает конец пребывания герцога и герцогини Сассекских в Великобритании.

Кроме того, лишение супругов коттеджа говорит о том, что их могут не пригласить на предстоящую коронацию Карла III, которая состоится в мае. Уточняется, что дом принц Гарри и Меган Маркл получили от королевы Елизаветы II в качестве свадебного подарка в 2018 году. Однако спустя два года пара покинула страну после конфликта с королевской семьей.

Герцог Сассекский написал книгу в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером. Мемуары представили публике 10 января текущего года. Книга сразу обрела широкую популярность.

В произведении принц Гарри называет себя второстепенным членом семьи, подробно описывая детали своей личной жизни. В книге он рассказывает, как убить 25 человек во время службы в Афганистане, а также о конфликтах среди родственников.

В 2021 году герцог и герцогиня Сассекские дали интервью Опре Уинфри. Во время него они обвинили королевскую семью в безразличии, давлении и расизме. Уже в 2022-м сервис для стриминга Netflix представил документальный сериал про супругов. Проект стал самым просматриваемым в Великобритании.



Принц Гарри в своих мемуарах обвинил брата в подстрекательстве

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