Мемуары принца Гарри опубликуют в январе 2023 года – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Leon Neal

Мемуары принца Гарри с внесенными поправками опубликуют в январе следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию LBC.

Изначально их публикация ожидалась к концу этого года, однако после смерти королевы Великобритании Елизаветы II Гарри решил внести изменения. Такое решение объяснили тем, что некоторые моменты в книге могли бы выглядеть не очень хорошо после ухода монарха.

Теперь выход книги британского принца запланирован на 10 января. Она будет включать дополнительные главы о смерти его бабушки. Отмечается, что ни один из членов королевской семьи не видел мемуары Гарри.

В прошлом году стало известно, что принц Гарри написал автобиографическую книгу с личными воспоминаниями о жизни в английской королевской семье. По некоторым данным, в мемуарах Гарри описал несчастное детство, воспитание в королевском дворце и сложные отношения семьи с Меган Маркл. Британские таблоиды сообщают, что герцог продал свои откровения за 20 миллионов долларов.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей в 2020 году. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью на американском телевидении. Тогда герцогиня Сассеская заявила, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября. Согласно правилам престолонаследия, британская корона перешла к старшему сыну королевы Чарльзу.

Нового короля официально провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 11 сентября. Кроме того, губернатор Гибралтара Дэвид Стил провозгласил Карла III королем островного государства.



Фильм Меган Маркл и принца Гарри выйдет на Netflix

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!