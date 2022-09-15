Придворные рассказали о специфических требованиях Карла III

16:38
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File
Придворные британской королевской семьи назвали некоторые специфические требования Карла III, передает Daily Star.
Выяснилось, что в узком кругу нового короля было принято называть "избалованный принц". Например, на завтрак монарх предпочитал фрукты и хлопья, а также особые виды мюсли и шесть разных видов меда, рассказал бывший шеф-пор в Букингемском дворце Грэм Ньюбоулд.
По его словам, после приема пищи Карл III ест сыр и печенье, при этом подогреты они должны быть до определенной температуры.
Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел добавил, что новоиспеченный король имеет особые привычки и в быту. Так, его пижама должна быть каждое утро разглажена, а пробка в ванной – расположена определенным образом, причем сама вода должна быть прохладной. Бывший придворный вспомнил, что монарх требует выдавливать на его зубную щетку не более одного дюйма пасты.
На условиях анонимности люди, работающие с королевской семьей, также рассказали, что при себе Карл III берет в поездки собственное сидение для унитаза и рулон туалетной бумаги. Кроме того, король путешествует с отдельным фургоном для вещей – среди них, например, особая ортопедическая кровать.
Принц Чарльз, взяв имя Карл III, стал королем Великобритании после смерти своей матери. Королева Елизавета, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.
Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве.
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