Принцесса Анна рассказала о последнем дне жизни Елизаветы II

14:37
Фото: AP Photo/Kin Cheung
Принцесса Анна рассказала о последнем дне жизни королевы Великобритании Елизаветы II, говорится на сайте британской королевской семьи.
Единственная дочь Елизаветы II подчеркнула, что была счастлива разделить с матерью последние сутки ее жизни.
"Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой матери. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в последний путь", – отметила принцесса Анна.
Также она поблагодарила тех, кто скорбит по покойной королеве.
"Стать свидетелями любви и уважения, которые столь многие проявляют в эти дни, одновременно наполняет смирением и воодушевляет. У всех нас останутся уникальные воспоминания", – добавила она.
Кроме того, принцесса Анна выразила благодарность гражданам Великобритании, поддержавших нового короля Карла III.
Принц Чарльз, взяв имя Карл III, стал королем Великобритании после смерти своей матери. Королева Елизавета, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве.
Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн предположил, что Карлу III может не хватит харизмы для удержания всех государств в Содружестве. Эксперт напомнил, что монарх является лишь номинальным главой государства. Вместе с тем, пояснил Цянь Фэн, он признается ключевой фигурой в поддержании единства всей Великобритании и Содружества.
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
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