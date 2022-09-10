Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Похороны покойной королевы Елизаветы II запланированы на 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве. Церемония начнется в 13:00 по московскому времени. День похорон объявлен в Великобритании выходным.

Перед этим гроб с телом покойной королевы на четыре дня выставят в холе британского парламента. В это время все желающие смогут проститься с монархиней.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Последние месяцы королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года ее госпитализировали, после чего она стала появляться на публике с тростью.

После смерти королевы британский престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III. В субботу, 10 сентября, его официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

