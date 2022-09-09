Гроб Елизаветы II доставят из Шотландии в Лондон на самолете – СМИ

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Гроб покойной королевы Елизаветы II доставят из Шотландии в Лондон не поездом, а самолетом. Об этом сообщает Times.

"Планы перевезти гроб королевы в Лондон на королевском поезде были отброшены до пандемии. Это решение приняла полиция и Букингемский дворец, чтобы обеспечить сохранность и безопасность ее тела в поездке", – говорится в материале газеты.

Уточняется, что из Балморала гроб королевы будет доставлен в Холирудский дворец в Эдинбурге, а затем в Лондон.

Королева Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал. Монарх умерла в возрасте 96 лет.

Сообщалось, что церемония прощания с королевой состоится на 6-й день после ее смерти. Публике позволят проститься с королевой в течение 3 дней в Вестминстерском дворце.

После смерти королевы британский престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.

