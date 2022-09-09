Не менее двух лет понадобится для замены банкнот с изображением Елизаветы II – СМИ

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Процесс замены находящихся в обращении британских банкнот, на которых размещен портрет умершей королевы Великобритании Елизаветы II, на новые с изображением короля Карла III займет не менее двух лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

Как уточняется, сейчас в обращении находится 4,5 миллиарда банкнот с изображением Елизаветы II на общую сумму 80 миллиардов фунтов стерлингов.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.

Известно, что престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II. Президент РФ также попросил передать членам королевской семьи и населению Великобритании слова поддержки и сочувствия.

