Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу

21:06
Фото: ТАСС/Daniel Leal/AP
Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Теперь он является королем Великобритании.
Отмечается, что сейчас наследник находится в Балморале, он должен вернуться в Лондон 9 сентября. Его официальное провозглашение должно пройти в Сент-Джеймсском дворце как можно скорее.
В ноябре Чарльзу исполнится 74 года. Он был наследником престола 70 лет. Ему было четыре года, когда его мать стала монархом. Многие предполагали, что он уже не займет престол или отречется в пользу своего сына Уильяма.
В свою очередь, Елизавета II в преддверии 70-летнего юбилея своего правления написала обращение, в котором выразила надежду на то, что Чарльзу окажут необходимую поддержку, когда власть перейдет к нему. Там также уточнялось, что его супруга Камилла получит статус королевы-консорт.
После смерти королевы Елизаветы II и объявления официального траура флаги на знаковых зданиях в Великобритании и по всему Содружеству были приспущены до половины мачты.
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение: сообщения учетной записи раньше сопровождались фотографией королевы, вместо этого аккаунт теперь использует изображение герба Великобритании.
Ранее стало известно, что Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
В течение последних месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.
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