Стала известна возможная причина ухудшения здоровья королевы Елизаветы II

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Королевский корреспондент BBC Николас Уитчелл рассказал, что могло стать причиной резкого ухудшения самочувствия королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет The Guardian.

Он напомнил, что уже некоторое время ходят слухи, что монарх может быть больна раком. Однако Уитчелл сделал акцент на том, что эта информация не имеет официального подтверждения.

Корреспондент отметил, что еще совсем недавно королева чувствовала себя хорошо, продолжала работать, гуляла с собаками и принимала гостей.

Ранее стало известно, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании. Медики рекомендовали монарху оставаться под медицинским наблюдением.

Британский премьер-министр Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II заявила, что мысли народа Великобритании сейчас с королевой.

Сообщалось, что сын королевы Чарльз и принц Уильям выехали в Шотландию, где сейчас находится Елизавета II после сообщений об ухудшении ее здоровья.