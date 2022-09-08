Сообщения о смерти Елизаветы II оказались фейком

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Сообщение о смерти британской королевы Елизаветы II, распространенное мировыми средствами массовой информации, было опубликовано на фейковой странице газеты Guardian в одной из социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сама газета не сообщала о смерти королевы Великобритании ни на официальном сайте, ни в соцсетях.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II. Медики рекомендовали монаршей особе оставаться под постоянным медицинским наблюдением.

В шотландский замок Балморал, где находится королева, прибыли все четверо детей монарха и ее внук принц Уильям. Туда также отправятся принц Гарри с Меган Маркл.

В то же время перед Букингемским дворцом в Лондоне начали собираться люди. Кроме того, после новостей об ухудшении здоровья монарха BBC поменяла эфирную сетку. Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой сообщается о состоянии Елизаветы II.

До этого королеве посоветовали уделить время отдыху после приемов Бориса Джонсона и Лиз Трасс. В связи с этим она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября.

Королеве Елизавете II 96 лет. В течение последних нескольких месяцев она испытывает проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года королева была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.