Принц Гарри с Меган Маркл отправятся в Шотландию из-за ухудшения здоровья королевы

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Принц Гарри с Меган Маркл отправятся в Шотландию к королеве Елизавете II на фоне сообщений об ухудшении состояния ее здоровья, сообщает телеканал Sky News.

Ранее в шотландский замок Балморал прибыли все четверо детей монарха и ее внук принц Уильям.

В то же время перед Букингемским дворцом в Лондоне начали собираться люди. Кроме того, после новостей об ухудшении здоровья монарха BBC поменяла эфирную сетку. Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой сообщается о состоянии Елизаветы II.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании. Медики рекомендовали монарху оставаться под медицинским наблюдением.

До этого королеве посоветовали уделить время отдыху после приемов Бориса Джонсона и Лиз Трасс. В связи с этим она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября.

Королеве Елизавете II 96 лет. В течение последних нескольких месяцев она испытывает проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года королева была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.