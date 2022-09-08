Трасс прокомментировала ситуацию с состоянием здоровья Елизаветы II

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Глава правительства Великобритании Лиз Трасс прокомментировала сообщения об ухудшении состояния здоровья королевы Елизаветы II. О ситуации она написала на личной странице в Twitter.

"Мои мысли – и мысли людей по всему Соединенному Королевству – сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей", – написала Трасс.

Ранее сообщалось, что Елизавета II перенесла заседание Тайного совета, которое должно было состояться вечером 7 сентября. Уточнялось, что после визитов Бориса Джонсона и Трасс ей порекомендовали уделить время отдыху.

Позже стало известно, что медики обеспокоены состоянием здоровья королевы. Врачи рекомендовали монарху оставаться под медицинским наблюдением.

После сообщений о состоянии здоровья королевы к шотландскому замку Балморал прибыли десятки людей. Также отмечалось, что к Елизавете II прибыли четверо ее детей и внук Уильям.