Десятки людей пришли к замку Балморал из-за ухудшения здоровья Елизаветы II

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Возле шотландского замка Балморал собрались десятки людей, узнавших об ухудшении состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В замок прибыли и сыновья королевы Чарльз, Эдвард и принц Эндрю, а также дочь Елизаветы II Анна. Кроме того, в замок приехал внук королевы Уильям.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что молится о здоровье Елизаветы II.

"Мои молитвы и молитвы людей в церкви Англии и по всей стране сегодня с Ее Величеством королевой. Пусть присутствие господа придаст сил и утешит Ее Величество, ее семью и тех, кто заботится о ней в Балморал", – написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Елизаветы II. Медики рекомендовали монарху оставаться под медицинским наблюдением.

Кроме того, королеве Великобритании посоветовали уделить время отдыху после приемов Бориса Джонсона и Лизз Трасс. В связи с этим она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября.

Королеве Елизавете II 96 лет. В течение последних нескольких месяцев она испытывает проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года королева была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.