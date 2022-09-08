Десятки людей пришли к замку Балморал из-за ухудшения здоровья Елизаветы II

16:29
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Возле шотландского замка Балморал собрались десятки людей, узнавших об ухудшении состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал Sky News.
В замок прибыли и сыновья королевы Чарльз, Эдвард и принц Эндрю, а также дочь Елизаветы II Анна. Кроме того, в замок приехал внук королевы Уильям.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что молится о здоровье Елизаветы II.
"Мои молитвы и молитвы людей в церкви Англии и по всей стране сегодня с Ее Величеством королевой. Пусть присутствие господа придаст сил и утешит Ее Величество, ее семью и тех, кто заботится о ней в Балморал", – написал он на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Елизаветы II. Медики рекомендовали монарху оставаться под медицинским наблюдением.
Кроме того, королеве Великобритании посоветовали уделить время отдыху после приемов Бориса Джонсона и Лизз Трасс. В связи с этим она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября.
Королеве Елизавете II 96 лет. В течение последних нескольких месяцев она испытывает проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года королева была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
Врачи обеспокоены здоровьем королевы Елизаветы II
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