Период национального траура в Британии продлится 10 дней – СМИ

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В Великобритании начался период национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. Ожидается, что он продлится в течение 10 дней. Об этом сообщает Sky News.

"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", – говорится в сообщении телеканала.

Предполагается, что сообщение о смерти королевы было доведено до сведения премьер-министра Лиз Трасс фразой "Лондонский мост рухнул" личным секретарем Ее Величества, который также сообщил об известии секретарю кабинета министров и Тайному совету при Елизавете II.

Согласно плану, МИД Британии должен был проинформировать о случившемся правительства 15 стран, в которых королева формально занимала пост главы. Кроме того, информацию должны были передать в 38 стран, которые являются членами Содружества наций.

Через 10 минут после заявления о смерти королевы на правительственных зданиях в центральной части Лондона были приспущены британские флаги.

Уточняется, что позднее глава правительства проведет встречу с новым королем, тем самым дав начало процедуре интронизации под кодовым названием "Весенний прилив". Позже новый монарх выступит с обращением к населению Британии.

На заседании совета престолонаследия, которое должно состояться на следующий день в 12:00 по московскому времени, будет провозглашен новый суверен. Все парламентские заседания не будут проводиться в течение 10 дней.

На второй день после смерти королевы гроб доставят в Букингемский дворец.

На третий день после смерти Елизаветы II король отправится в траурное турне, начиная с Шотландии. Затем он посетит Северную Ирландию.

Церемония прощания с королевой состоится на 6-й день после ее смерти. Публике позволят проститься с королевой в течение 3 дней в Вестминстерском дворце.

10-й день после смерти королевы будет объявлен днем национального траура. В 12:00 в этот день состоится минута молчания. Траурные процессии организуют в Лондоне и в Виндзоре.

Королеву Елизавету II похоронят на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI.

О смерти королевы Великобритании Елизаветы II стало известно вечером 8 сентября. Она скончалась в возрасте 96 лет.

До этого сообщалось, что состояние здоровья монарха ухудшилось. Королева находилась под наблюдением медиков.