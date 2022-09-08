Период национального траура в Британии продлится 10 дней – СМИ

21:10
Фото: Alberto Pezzali/AP Photo
В Великобритании начался период национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. Ожидается, что он продлится в течение 10 дней. Об этом сообщает Sky News.
"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", – говорится в сообщении телеканала.
Предполагается, что сообщение о смерти королевы было доведено до сведения премьер-министра Лиз Трасс фразой "Лондонский мост рухнул" личным секретарем Ее Величества, который также сообщил об известии секретарю кабинета министров и Тайному совету при Елизавете II.
Согласно плану, МИД Британии должен был проинформировать о случившемся правительства 15 стран, в которых королева формально занимала пост главы. Кроме того, информацию должны были передать в 38 стран, которые являются членами Содружества наций.
Через 10 минут после заявления о смерти королевы на правительственных зданиях в центральной части Лондона были приспущены британские флаги.
Уточняется, что позднее глава правительства проведет встречу с новым королем, тем самым дав начало процедуре интронизации под кодовым названием "Весенний прилив". Позже новый монарх выступит с обращением к населению Британии.
На заседании совета престолонаследия, которое должно состояться на следующий день в 12:00 по московскому времени, будет провозглашен новый суверен. Все парламентские заседания не будут проводиться в течение 10 дней.
На второй день после смерти королевы гроб доставят в Букингемский дворец.
На третий день после смерти Елизаветы II король отправится в траурное турне, начиная с Шотландии. Затем он посетит Северную Ирландию.
Церемония прощания с королевой состоится на 6-й день после ее смерти. Публике позволят проститься с королевой в течение 3 дней в Вестминстерском дворце.
10-й день после смерти королевы будет объявлен днем национального траура. В 12:00 в этот день состоится минута молчания. Траурные процессии организуют в Лондоне и в Виндзоре.
Королеву Елизавету II похоронят на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI.
О смерти королевы Великобритании Елизаветы II стало известно вечером 8 сентября. Она скончалась в возрасте 96 лет.
До этого сообщалось, что состояние здоровья монарха ухудшилось. Королева находилась под наблюдением медиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: