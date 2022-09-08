Лиз Трасс пока не планирует поездку в Шотландию к Елизавете II – СМИ

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ближайшее время не планирует лететь в Шотландию, где сейчас находится королева Елизавета II. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя главы британского кабмина.
Между тем телеканал Sky News также со ссылкой на представителя Трасс сообщил, что на Даунинг-стрит пока не могут дать никакой новой информации относительно состояния монархини.
Ранее в четверг в Букингемском дворце заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II. Медики рекомендовали британской королеве оставаться под постоянным медицинским наблюдением. По слухам, монаршая особа больна раком.
Известно, что в шотландский замок Балморал, где находится королева, прибыли все четверо ее детей и внук принц Уильям. Туда также отправятся принц Гарри с Меган Маркл.
Врачи обеспокоены здоровьем королевы Елизаветы II
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