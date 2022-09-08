Раскрыта последовательность действий в Британии в случае смерти Елизаветы II

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В Великобритании существует процедура с определенной последовательностью действий, которая реализуется в случае смерти королевы Елизаветы II, сообщил "Ленте.ру" историк-генеалог Станислав Думин.

Он рассказал, что если королева умирает и никаких иных распоряжений нет, ее преемник сразу же становится королем. В данном случае речь идет о принце Чарльзе.

"Как это было, когда умер отец Елизаветы: она находилась в путешествии в Африке, узнала об этом, сидя на дереве, как говорили, а спустилась уже королевой, то есть она стала королевой в момент смерти своего предшественника", – пояснил историк.

Затем начнут публиковать некрологи, которые, по словам Думина, уже давно написаны и даже публиковались по ошибке из-за неполадок. После пройдут торжественные похороны, затем коронация.

Историк добавил, что преемник должен будет принять какое-то королевское имя и вовсе необязательно будет Чарльзом III. Далее произойдет перемещение титулов, то есть принц Уильям станет принцем Уэльским.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании. Медики рекомендовали монарху оставаться под медицинским наблюдением.

В шотландский замок Балморал, где находится королева, прибыли все четверо детей монарха и ее внук принц Уильям. Туда также отправятся принц Гарри с Меган Маркл.

В то же время перед Букингемским дворцом в Лондоне начали собираться люди. Кроме того, после новостей об ухудшении здоровья монарха BBC поменяла эфирную сетку. Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой сообщается о состоянии Елизаветы II.

До этого королеве посоветовали уделить время отдыху после приемов Бориса Джонсона и Лиз Трасс. В связи с этим она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября.

Королеве Елизавете II 96 лет. В течение последних нескольких месяцев она испытывает проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года королева была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.