Новый монарх Британии взял имя Карл III

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Глава правительства Великобритании Лиз Трасс заявила, что новый монарх взял имя Карл III. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня корона переходит нашему новому монарху Его Величеству Королю Карлу III", – сообщила Трасс.

Глава британского правительства добавила, что смерть королевы Елизаветы II стала шоком для нации и всего мира.

"Мы полностью опустошены", – сказала она.

По словам премьер-министра, королеву Елизавету II любили во всем мире. Многим британцам она дарила вдохновение.

Свою речь Лиз Трасс завершила словами: "Боже, храни короля". Позже канцелярия британского короля подтвердила данные о его новом имени.

О смерти Елизаветы II стало известно вечером 8 сентября. Монарх скончалась в возрасте 96 лет.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.

До этого сообщалось об ухудшении состояния здоровья королевы. Она находилась под наблюдением медиков.

Позже в СМИ заявили, что период национального траура в связи с утратой королевы продлится в Британии 10 дней. Церемония прощания с королевой состоится на 6-й день после ее смерти. Публике позволят проститься с королевой в течение 3 дней в Вестминстерском дворце.

Королеву Елизавету II похоронят на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI.