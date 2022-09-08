Новый монарх Британии взял имя Карл III

21:16
Фото: TACC/Zuma/ZEUS
Глава правительства Великобритании Лиз Трасс заявила, что новый монарх взял имя Карл III. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня корона переходит нашему новому монарху Его Величеству Королю Карлу III", – сообщила Трасс.
Глава британского правительства добавила, что смерть королевы Елизаветы II стала шоком для нации и всего мира.
"Мы полностью опустошены", – сказала она.
По словам премьер-министра, королеву Елизавету II любили во всем мире. Многим британцам она дарила вдохновение.
Свою речь Лиз Трасс завершила словами: "Боже, храни короля". Позже канцелярия британского короля подтвердила данные о его новом имени.
О смерти Елизаветы II стало известно вечером 8 сентября. Монарх скончалась в возрасте 96 лет.
Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.
До этого сообщалось об ухудшении состояния здоровья королевы. Она находилась под наблюдением медиков.
Позже в СМИ заявили, что период национального траура в связи с утратой королевы продлится в Британии 10 дней. Церемония прощания с королевой состоится на 6-й день после ее смерти. Публике позволят проститься с королевой в течение 3 дней в Вестминстерском дворце.
Королеву Елизавету II похоронят на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI.
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