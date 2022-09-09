Джонсон признался, что ВВС до смерти королевы просила рассказать о ней как об умершей

17:31
Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN
Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как журналисты ВВС еще несколько месяцев назад попросили его дать интервью о Елизавете II как об умершей.
"Я надеюсь, парламент не будет возражать, если я начну с личного признания. Несколько месяцев назад ко мне пришли из BBC, чтобы взять у меня интервью о Ее Величестве Королеве. Мы сели, камеры заработали, а потом они попросили меня говорить о ней в прошедшем времени", – передает РИА Новости его слова.
Джонсон признался, что в тот момент у него перехватило дыхание, и он не смог продолжить. Бывший премьер-министр отказался давать интервью.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла во второй половине дня в замке Балморал.
В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
После кончины монарха наследником престола должен стать ее старший сын Чарльз. Новый британский монарх взял имя Карл III.
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