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Нового короля Великобритании Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла в Ридо-холле, резиденции генерал-губернатора Канады. В ней принимали участие премьер-министр страны Джастин Трюдо, непосредственно генерал-губернатор Мэри Саймон, а также члены канадского правительства.

Канада входит в Содружество наций – объединение Великобритании, а также ее бывших колоний, доминионов и протекторатов. Главой государства в странах Содружества признается британский монарх, однако политической власти за пределами Соединенного Королевства он не имеет.

Ранее в субботу, 10 сентября, Карла III официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В ходе нее новый британский монарх пообещал добиваться мира и процветания для подданных.

Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она скончалась во второй половине дня 8 сентября в возрасте 96 лет.

В пятницу, 9 сентября, Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Британии Лиз Трасс. Она состоялась в Букингемском дворце.

