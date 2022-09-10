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Карла III официально провозгласили королем Великобритании. Официальная церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Трансляцию вел телеканал Sky News.

Ровно в 10:00 (12:00 по московскому времени) процедура началась в парадных покоях дворца, который до XIX века был официальной резиденцией британских монархов. Прокламацию об официальном провозглашении Карла III подписал Тайный совет при монархе. В их числе принц Уэльский Уильям, премьер-министр Лиз Трасс и королева-консорт Камилла.

После лорд-председатель Тайного совета Пенни Мордонт отдала распоряжение о том, чтобы соответствующий документ зачитали с балкона Джеймсского дворца, у здания Лондонской биржи, в столицах Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Сам же король Великобритании произнес традиционную клятву.

"Я, Карл III, божией милостью король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, равно как и других моих владений и территорий, защитник веры, твердо обещаю и клянусь, что буду неукоснительно сохранять и поддерживать устроение истинно протестантской религии, как установлено законами, написанными в Шотландии", – сказал Карл III.

Он пообещал добиваться мира и процветания для подданных.

Ранее Карл III пообещал британцам служить с верностью, уважением и любовью. Он отметил, что намерен отстаивать конституционные принципы на примере Елизаветы II. Карл III сделал акцент на том, что ценности монархии останутся незыблемыми.

Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет.

В пятницу, 9 сентября, Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Британии Лиз Трасс. Она состоялась в Букингемском дворце.

