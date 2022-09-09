Король Британии Карл III провел первую аудиенцию с Трасс – СМИ

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Король Великобритании Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Лиз Трасс в Букингемском дворце. Об этом сообщает агентство Press Association.

"Король провел свою первую личную аудиенцию с премьер-министром Лиз Трасс в Букингемском дворце", – следует из сообщения агентства.

8 сентября в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она умерла в возрасте 96 лет.

Позже стало известно, что престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу.

В ноябре ему исполнится 74 года. Многие предполагали, что он уже не займет престол или отречется в пользу своего сына Уильяма.

После этого Трасс заявила, что новый монарх Британии взял имя Карл III. В британских СМИ уточнили, что Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

