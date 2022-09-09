Церемония коронации Карла III пройдет 10 сентября в Лондоне

Фото: AP Photo/Alastair Grant, Pool

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании утром в субботу, 10 сентября, в Лондоне. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

"Его Величество будет провозглашен королем на заседании Совета престолонаследия в 10:00 завтрашнего дня, 10 сентября, в Сент-Джеймсском дворце", – приводит ТАСС текст заявления.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

После кончины монарха наследником престола должен стать ее старший сын Чарльз. Новый британский монарх взял имя Карл III.

