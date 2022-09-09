Королевский траур в связи со смертью Елизаветы II продлится до 7 дней после похорон

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По желанию короля Великобритании Карла III длительность королевского траура в связи с кончиной Елизаветы II продлится с настоящего момента до 7 дней после ее похорон, заявили в Букингемском дворце.

"После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы", – приводит телеканал Sky News текст заявления.

Кроме того, в надлежащее время будет сообщено о дате похорон.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

После кончины монарха наследником престола должен стать ее старший сын. Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

