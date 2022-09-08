Как мир отреагировал на смерть королевы Великобритании Елизаветы II

8 сентября на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Новым королем объявлен ее старший сын Чарльз. Как в мире отреагировали на смерть королевы – в материале Москвы 24.



Фото: Jane Barlow/Pool Photo via AP

"Ее утрата будет ощущаться во всем мире"

О том, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества, Букингемский дворец рассказал днем 8 сентября. Последний день жизни она провела в замке Балморал в Шотландии. С ней в это время находился принц Чарльз и другие члены ее семьи.

Вечером 8 сентября Букингемский дворец официально подтвердил кончину королевы. Британцы возложили цветы возле ее резиденции в Виндзорском замке, а на правительственных зданиях в Лондоне приспустили британские флаги. По данным местных СМИ, люди у Букингемского дворца скандируют: "Да здравствует король!".

После смерти Елизаветы II престол перешел к ее старшему сыну, принцу Чарльзу. Новый монарх взял себе имя Карл III. Кончину матери он назвал моментом огромной печали.





Карл III Король Великобритании Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, – момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери. Я знаю, потерю почувствуют по всей стране... Содружеству и бесчисленные люди по всему миру.

Национальный траур в связи со смертью королевы должен продлиться 10 дней. За это время будет реализована заранее разработанная процедура под названием "Лондонский мост". По протоколу, на второй день после смерти гроб привезут в Букингемский дворец. На третий новый король поедет в траурное турне. На шестой день запланирована церемония прощания с Елизаветой II (операция "Перо"): с ней можно будет проститься в течение трех дней в Вестминстерском дворце.

Десятый день объявят днем общенационального траура. В 12:00 состоится минута молчания. Тело королевы будет предано земле в мемориальной часовне ее отца Георга VI. Траур будет длиться месяц.

Свои соболезнования королю Карлу III выразил Владимир Путин. "С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", – говорится в сообщении.



Владимир Путин Президент РФ Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

Слова соболезнования в связи со смертью британской королевы высказали и другие мировые лидеры. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которой Елизавета II два дня назад поручила сформировать правительство, заявила, что "смерть Ее Величества – огромный шок для страны и мира". "Вместе с семьей короля мы скорбим о потери его матери. И в нашей скорби мы должны объединиться и поддержать его. Мы должны помочь ему теперь нести большую ответственность за всех нас. Мы предлагаем ему нашу верность и преданность, точно так же, как его мать была столь преданной столь многим людям столь много времени", – сказала премьер.



Лиз Трасс Премьер-министр Великобритании Она была монархом, который правил дольше всех в истории нашей страны. Править с подобным достоинством и мастерством на протяжении 70 лет – невероятное достижение.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала смерть королевы чрезвычайно печальным моментом для всего мира. "Ее жизнь была полна чрезвычайной преданности и служения. От лица народа Шотландии я передаю глубочайшие соболезнования королю и королевской семье", – сказала она.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Елизавету II примером для подражания и вдохновением для миллионов людей. "Ее стремление к германо-британскому примирению после ужасов Второй мировой войны останется незабвенным. Ее будет очень не хватать, не в последнюю очередь благодаря ее замечательному чувству юмора", – заявил Шольц.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ЕС отдает должное уникальному вкладу ее Величества в достижение мира и согласия.



Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза Ее утрата будет ощущаться во всем мире, а сейчас наши мысли с ее семьей и народом Великобритании.

Также глубокие соболезнования семье, правительству и народу королевства выразил генсек ООН Антониу Гутерриш. Совбез организации почтил память Ее Величества минутой молчания.

Свидетельница эпох

Принцесса Елизавета на балконе Букингемского дворца с королем Георгом V и королевой Марией. 6 мая 1935 года. Фото: AP Photo

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, ее родителями были герцог и герцогиня Йоркские. Образование получала дома: изучала как школьные предметы, так и основы экономики, юриспруденции и конституционного права. Там же ей преподавали конную езду, музыку и танцы. Готовясь к политической жизни, будущая королева брала уроки по конституционной истории и праву в Итонском колледже.

Наследницей престола Елизавета стала, когда ей было 10 лет. Это произошло после того, как в декабре 1936 года на престол вступил ее отец. В 1940-м во время Второй мировой войны ее эвакуировали в Виндзорский дворец. В тот же год она впервые обратилась к населению по радио. Елизавета говорила о детях Британии и Содружества, пострадавших от начала боевых действий.





Елизавета II королева Великобритании Как бы темна ни была смерть, особенно для тех, кто страдает от горя, свет и жизнь сильнее.

6 февраля 1952 года Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти отца. С тех пор она стала главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, добровольного объединения 54 независимых стран. Также у нее появились титулы герцога Нормандского и лорда Острова Мэн.

За время своего правления Елизавета II успела побывать и в России. В нашу страну с государственным визитом она прилетела в октябре 1994 года вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом. До нее глава британского царствующего дома ни разу не бывал в России за всю историю российско-английских отношений. Тогда действующий на тот момент президент Борис Ельцин посетил вместе с королевой Большой театр, экскурсию по Москве и мероприятия в Санкт-Петербурге. Всего за время правления Елизавета II совершила свыше 300 визитов в более чем 130 стран.

В 2022 году Елизавета II отпраздновала 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления. Тогда СМИ сообщали, что 96-летняя королева стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории. Под ее патронатом было около 600 благотворительных, общественных и научных организаций и фондов. У нее четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков. Супруг королевы умер в апреле 2021 года. Ему было 99 лет.