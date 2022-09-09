Производство шестого сезона сериала "Корона" приостановят из-за смерти Елизаветы II

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Съемки шестого сезона драматического сериала "Корона" о Елизавете II приостановят в связи со смертью королевы, сообщает Variety.

Елизавета II скончалась накануне премьеры пятого сезона шоу Netflix, которая состоится в ноябре. Ожидается, что новые эпизоды будут посвящены 1990-м годам и смерти принцессы Дианы.

В сериале появится новый актерский состав. Королеву сыграет Имельда Стонтон, принца Филиппа – Джонатан Прайс, принца Чарльза (ныне – король Карл III) – Доминик Уэст, принцессу Диану – Элизабет Дебики, Камиллу Паркер Боулз – Оливия Уильямс, а в роли премьер-министра Джона Мейджора выступит Джонни Ли Миллер.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

Королева взошла на трон в 1952 году. 9 сентября 2015 года Елизавета II поставила рекорд правления короной Великобритании. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

6 сентября 2022 года Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Согласно традиции, королева на встрече с избранным премьер-министром дала Трасс поручение сформировать новое правительство страны. На следующий день она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября. Причиной назвали рекомендации врачей, которые посоветовали королеве уделить время отдыху после приемов.

В связи со смертью Елизаветы II Владимир Путин выразил соболезнования, а у здания посольства Соединенного Королевства в Москве спустили флаг. Люди несли к посольству цветы, открытки и свечи.

