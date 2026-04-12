В Неделю космоса в "Мосфото" показали эксклюзивные кадры с Федором Юрчихиным

Эксклюзивные кадры с Героем РФ, летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным появились в городском медиабанке "Мосфото" в рамках Недели космоса, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, передает портал мэра и правительства столицы.

Космонавт вместе со своим сыном Николаем прогулялся по ВДНХ, посетил центр "Космонавтика и авиация", Музей гаража особого назначения ФСО РФ, а также Музей космонавтики и Мемориальный дом-музей академика С. П. Королева.

Юрчихин показал сыну скафандр Гагарина, объяснил устройство космодромов. Также космонавт побывал в салоне автомобиля ЗИЛ-111, на котором первый космонавт планеты ехал из Внукова до Красной площади.

Также отец с сыном увидели кабинет Королева и его библиотеку, а в завершение посетили скамью у векового дуба. На этом дереве висит подкова, которую нашел Королев и которую космонавты считают талисманом. Перед полетом они приезжают сюда, чтобы прикоснуться к артефакту на удачу.

Все фото в "Мосфото" любой желающий может использовать бесплатно, размещая снимки в соцсетях, мессенджерах и СМИ, а также используя их в презентациях. Главным условием является указание источника foto.mos.ru.

Еще одной площадкой Недели космоса в Москве стал Музей космонавтики. Там работает выставка "Сердце первого. К 65-летию первого полета человека в космос", приуроченная к 80-летним юбилеям Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева и Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

