07 апреля, 14:54Город
Неделя космоса пройдет в павильоне "Макет Москвы"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Гостей и жителей столицы приглашают принять участие в Неделе космоса, которая пройдет с 7 по 12 апреля в павильоне "Макет Москвы". Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Программа мероприятия, разработанная, по его словам, совместно с Центром "Космонавтика и авиация", рассчитана на посетителей всех возрастов.
"Гости павильона смогут отметить Всемирный день авиации и космонавтики на фоне самого точного архитектурного макета столицы. Мы сделали программу такой, чтобы космос стал ближе и понятнее каждому – через игру, живое общение и личное участие. Подобные проекты не только помогают нашим гостям узнавать новое и расширять кругозор, но и укрепляют статус столицы как центра прорывных технологических и урбанистических решений", – отметил Овчинский.
Например, каждый день гостей будут ждать в 12:40, 15:40 и 18:40 на космическую викторину. Участники смогут проверить свои знания и получить памятные призы за правильные ответы.
Особенно глава ведомства выделил лекционную часть. В частности, в 18:00 9 апреля состоится лекция "Лыжня, Анастасия и Лосиное Гнездо: взгляд народов России на небесный свод". Второе занятие, "Жизнь за пределами колыбели: мечты и концепции", запланировано на 17:00 11-го числа, а лекция "Маяки в океане звезд" пройдет в 18:00 12 апреля. В качестве спикеров выступят опытные экскурсоводы Центра "Космонавтика и авиация", которые смогут доступно объяснять сложные научные темы.
Не менее интересная программа ждет и детей. Ее откроет мастер-класс по созданию космического панно, присоединиться к которому можно будет в павильоне № 58 Музея славянской письменности "Слово" 12-го числа.
Помимо этого, в течение всей недели каждые 30 минут с 11:00 до 19:30 (кроме времени лекций) будут проходить светотехнические шоу. Эти короткие, но впечатляющие представления помогут гостям лучше понять масштаб и красоту космоса.
Еще одной площадкой Недели космоса в Москве станет Музей космонавтики. Там 9 апреля заработает выставка "Сердце первого. К 65-летию первого полета человека в космос", приуроченная к 80-летним юбилеям Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева и Центрального научно-исследовательского института машиностроения.
Там же гости смогут увидеть более 70 экспонатов, раскрывающих истории людей, посвятивших свою жизнь исследованию космоса. Причем некоторые из них будут представлены впервые.
