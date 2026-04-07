Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 14:54

Город

Неделя космоса пройдет в павильоне "Макет Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гостей и жителей столицы приглашают принять участие в Неделе космоса, которая пройдет с 7 по 12 апреля в павильоне "Макет Москвы". Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Программа мероприятия, разработанная, по его словам, совместно с Центром "Космонавтика и авиация", рассчитана на посетителей всех возрастов.

"Гости павильона смогут отметить Всемирный день авиации и космонавтики на фоне самого точного архитектурного макета столицы. Мы сделали программу такой, чтобы космос стал ближе и понятнее каждому – через игру, живое общение и личное участие. Подобные проекты не только помогают нашим гостям узнавать новое и расширять кругозор, но и укрепляют статус столицы как центра прорывных технологических и урбанистических решений", – отметил Овчинский.

Например, каждый день гостей будут ждать в 12:40, 15:40 и 18:40 на космическую викторину. Участники смогут проверить свои знания и получить памятные призы за правильные ответы.

Особенно глава ведомства выделил лекционную часть. В частности, в 18:00 9 апреля состоится лекция "Лыжня, Анастасия и Лосиное Гнездо: взгляд народов России на небесный свод". Второе занятие, "Жизнь за пределами колыбели: мечты и концепции", запланировано на 17:00 11-го числа, а лекция "Маяки в океане звезд" пройдет в 18:00 12 апреля. В качестве спикеров выступят опытные экскурсоводы Центра "Космонавтика и авиация", которые смогут доступно объяснять сложные научные темы.

Не менее интересная программа ждет и детей. Ее откроет мастер-класс по созданию космического панно, присоединиться к которому можно будет в павильоне № 58 Музея славянской письменности "Слово" 12-го числа.

Помимо этого, в течение всей недели каждые 30 минут с 11:00 до 19:30 (кроме времени лекций) будут проходить светотехнические шоу. Эти короткие, но впечатляющие представления помогут гостям лучше понять масштаб и красоту космоса.

Еще одной площадкой Недели космоса в Москве станет Музей космонавтики. Там 9 апреля заработает выставка "Сердце первого. К 65-летию первого полета человека в космос", приуроченная к 80-летним юбилеям Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева и Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Там же гости смогут увидеть более 70 экспонатов, раскрывающих истории людей, посвятивших свою жизнь исследованию космоса. Причем некоторые из них будут представлены впервые.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика