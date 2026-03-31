Сергунина анонсировала фестиваль "Научный апрель" в "Зарядье"

4 апреля в парке "Зарядье" стартует фестиваль "Научный апрель". Жителей и гостей столицы приглашают на программы, приуроченные ко Дню геолога, Международному дню ДНК и Дню космонавтики, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В научно-познавательном центре "Заповедное посольство" пройдут десятки мероприятий разных форматов. Посетителей ждут лекции ведущих ученых, выставки, квизы и мастер-классы", – отметила Сергунина.

Среди лекторов – профессора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Сколковского института науки и технологий, а также сотрудники Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского Российской академии наук (РАН), “Роскосмоса", Института космических исследований РАН, Московского планетария, Научно-исследовательского института молекулярно-клеточной медицины Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН.

Расписание и подробности опубликованы на официальном сайте. Вход на мероприятия – по предварительной регистрации через сервис "Мосбилет".

От загадок Мирового океана до палеонтологических раскопок

Фестиваль начнется с программы ко Дню геолога – профессиональному празднику, учрежденному 60 лет назад, в 1966 году.

4 апреля в холле "Заповедного посольства" откроется "Лекторий без границ". Слушателям расскажут, что скрывается в толще вод Мирового океана, как с помощью сверхглубоких скважин изучают строение Земли, где находится загадочная Берингия, связывающая Восточное и Западное полушария.

В интерактивной зоне москвичи и туристы смогут рассмотреть раковины древних моллюсков и останки шерстистых носорогов, а на тематической экспозиции – необычные минералы. В их числе большая аметистовая друза, природная композиция из десятков сияющих кристаллов. Такие образования формируются в недрах миллионы лет.

В лаборатории посетители примерят на себя роль палеонтологов и познакомятся с основами поиска окаменелостей. Здесь оборудуют песочницу, имитирующую раскопки. С помощью специальных инструментов юным гостям предложат отыскать, например, зубы древних акул.

Участники занятий в исследовательской зоне увидят через микроскопы одноклеточные организмы разных эпох и узнают, как такие останки помогают в геологической разведке.

Секреты космической съемки и виртуальная реальность

12 апреля, в День космонавтики, в "Заповедном посольстве" пройдет акция "Космически!".

В лектории расскажут о достижениях отечественных ученых: от реализации советской лунной программы до запусков современных спутников. Здесь же раскроют секреты качественных фотографий галактических объектов, которые можно сделать не только с помощью профессиональной аппаратуры, но и на смартфон.

В павильоне представят подлинные скафандры, разработанные российскими специалистами. Посетители узнают, как создают системы жизнеобеспечения, позволяющие выходить в открытый космос.

На мастер-классах гости попробуют себя в ракетостроении, а благодаря технологиям виртуальной реальности увидят испытания "Союза-2".

Генетический код

25 апреля, в Международный день ДНК, москвичи и туристы познакомятся с генетическими исследованиями и миром микроорганизмов.

На лекциях объяснят, как создают новые сорта сельскохозяйственных культур и какие данные хранятся в клетках человеческого тела. Кроме того, эксперты расскажут о новейших подходах в борьбе с онкологическими и вирусными заболеваниями. Свои знания можно будет проверить в квизе и получить призы.

Еще одна программа, посвященная космосу, стартует в следующем месяце в столичных театрах. Например, 3 и 18 апреля в Театре имени Н. В. Гоголя состоится показ спектакля "Призраки Марса", поставленного по мотивам рассказов Рэя Брэдбери.

19-го числа горожан ждут в Театре имени А. С. Пушкина. Пьеса "Космос" расскажет об учительнице из провинции, чья жизнь превратилась в череду серых будней, после того как она узнает, что в город приезжает ее первая любовь – летчик-космонавт.